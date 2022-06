Twee hulpverleners van het Rode Kruis zijn woensdag omgekomen in Mali, meldt de hulporganisatie donderdag. Gewapende mannen vielen de hulpverleners aan tijdens veldwerk in de regio Kayes.

Eén van hen was in dienst van het Nederlandse Rode Kruis, de ander bij de Malinese tak.

Het Nederlandse Rode Kruis reageert geschokt. "Onze gedachten gaan allereerst uit naar de familieleden en iedereen die de getroffen hulpverleners hebben gekend", zegt directeur Marieke van Schaik. "Hulpverleners mogen nooit doelwit zijn van geweld, zij zijn er juist om mensen te helpen."

Alle reizen van hulpverleners in het gebied, dat als relatief veilig werd beschouwd, zijn voorlopig opgeschort. Om de omgekomen collega's te herdenken en steun te betuigen, worden alle vlaggen van Rode Kruis-kantoren in Nederland halfstok gehangen.

Sinds 2020 zijn militairen aan de macht in Mali. De Malinese militairen proberen de Fransen, die sinds 2013 in Mali zijn om jihadisten te bestrijden, het land uit te werken.

Het militaire regime maakt het ook de VN niet gemakkelijk. Het bewind verhindert de VN om onderzoek te doen naar meldingen over mensenrechtenschendingen. Delen van het luchtruim zijn afgesloten of geblokkeerd.

Het is "heel cruciaal" dat de Verenigde Naties betrokken blijven in Mali, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) vorige maand. Daarom onderzoekt haar ministerie of er opnieuw een bijdrage moet worden geleverd aan de VN-missie in Mali.