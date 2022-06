De man die woensdag in een ziekenhuis in het Amerikaanse Tulsa vier mensen doodschoot, kwam daar om wraak te nemen op zijn arts. De schutter, die zich daarna van het leven beroofde, had pijn na een operatie, meldt de lokale politie donderdag.

Naast de arts kwamen een andere dokter, een receptionist en een patiënt om het leven. Volgens de politie heeft de schutter een brief achtergelaten. Daarin staat dat hij de chirurg "en iedereen die hem in de weg staat" zou vermoorden.

De dader liep woensdag via de gangen naar de tweede verdieping van het Saint Francis Hospital. Daar opende hij het vuur. Naast de vier dodelijke slachtoffers vielen er nog enkele gewonden.

De schutter was op 19 mei geopereerd aan zijn rug en mocht vijf dagen later het ziekenhuis verlaten. Hij heeft daarna meerdere keren gebeld om te klagen over aanhoudende pijn en een aanvullende behandeling aan te vragen.

De patiënt was dinsdag nog bij de chirurg langsgegaan, maar belde woensdag opnieuw om te melden dat hij pijn had. Na dat gesprek kocht de man een semiautomatisch wapen waarmee hij naar het ziekenhuis ging.

De man had ook een pistool bij zich, dat hij zondag al had gekocht. De politie vond in het ziekenhuis 37 kogelhulzen.

Derde schietincident in twee weken tijd

Dit was het derde schietincident in de Verenigde Staten in twee weken tijd. Vorige week dinsdag opende een achttienjarige man het vuur op een basisschool in de Texaanse plaats Uvalde. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde negentien kinderen en twee leraren, voordat hij door de politie werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in de New Yorkse stad Buffalo. Daarbij kwamen tien mensen om het leven en raakten drie anderen gewond. De verdachte staat terecht voor 25 misdrijven, waaronder moord, terrorisme en haatmisdrijven, schrijft The New York Times.