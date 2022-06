Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland al ongeveer 20 procent van het Oekraïense grondgebied bezet. Dat zei hij donderdag in een videoboodschap tegen het Luxemburgse parlement.

Zelensky zei ook dat in het oosten van Oekraïne dagelijks zestig tot honderd mensen sterven. Ook raken er 450 tot 500 mensen gewond.

In deze regio vechten de Oekraïense troepen hevig met Russische troepen die proberen de Oost-Oekraïense regio Luhansk over te nemen. Een belangrijke stad in het gebied, Severodonetsk, wordt inmiddels voor een groot deel door het Russische leger gecontroleerd.

"We moeten ons verdedigen tegen bijna het hele Russische leger. Alle gevechtsklare Russische militaire formaties zijn betrokken bij deze agressie", aldus Zelensky.

In de videoboodschap riep de president op tot meer EU-sancties tegen Rusland en wapens voor Oekraïne. Ook liet hij weten dat Oekraïne zichzelf al als onderdeel ziet van de Europese Unie, waar het land graag lid van wil worden. "Ik geloof dat Oekraïne door zijn acties al laat zien dat het voldoet aan de Europese criteria."

Over de Russische president Vladimir Poetin zei hij, zonder een naam te noemen, dat "een individu gestopt moet worden bij het vernietigen van Europese waarden".

Ook grote verliezen voor Rusland

Ook de Russen zouden aanzienlijke verliezen lijden aan het front. Vorige week schatte de Oekraïense regering dat Rusland meer dan 30.000 soldaten heeft verloren sinds het begin van de oorlog in Oekraïne op 24 februari.

De NAVO schatte eind maart dat er tussen de zevenduizend en vijftienduizend Russische militairen gedood waren. De Amerikanen gaan uit van ruwweg tienduizend gedode Russen.

Vrijdag is het honderd dagen geleden dat de Russische invasie van Oekraïne begon. De vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn weken geleden stukgelopen. De landen geven elkaar daar de schuld van. Voor zover bekend kwamen de Oekraïense en Russische onderhandelaars op 29 maart voor het laatst fysiek bijeen.