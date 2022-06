Giro555 heeft tot nu toe 168,9 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, maakt de organisatie donderdag bekend. Dat geld wordt nu gebruikt voor onder meer hulp aan mensen die terugkeren naar voorheen door Rusland bezette gebieden. Ook worden vluchtelingen opgeleid tot vrijwilliger om hulp te verlenen in Oekraïne en omliggende landen, vertelt Giro555-actievoorzitter Kees Zevenbergen donderdag aan NU.nl.

Elf hulporganisaties en zeven gastorganisaties verenigd, zoals het Rode Kruis, Stichting Vluchteling, Cordaid en UNICEF, zijn in Giro555 verenigd. Aan het begin van de oorlog in Oekraïne verleenden die organisaties vooral directe noodhulp aan mensen in Oekraïne en omliggende landen, zoals Polen en Roemenië.

Die directe noodhulp wordt nog steeds geboden, vertelt Zevenbergen. Maar inmiddels wordt ook hulp verleend aan mensen die terugreizen naar hun thuis.

"Oekraïners trekken terug naar gebieden die door Rusland bezet waren, zoals de zwaar belegerde stad Bucha en de West-Oekraïense stad Irpin." De steden zijn verwoest en veel eerste levensbehoeften zijn er niet meer aanwezig, zegt hij.

"Daarom is het Rode Kruis bijvoorbeeld bezig met het herstellen van de waterleidingen in Bucha. Dat is belangrijk, want zonder water kunnen mensen niet leven." Hulporganisatie Cordaid levert met het geld van Giro555 zonnegeneratoren aan verwoeste steden. Zo hebben mensen weer elektriciteit.

46 Zelensky noemt bloedbad in Bucha genocide

Ook geld naar slachtoffers die helpen als vrijwilliger

Daarnaast wordt het opgehaalde geld gebruikt voor het opleiden van mensen die willen helpen met het werk van de hulporganisaties. Onder hen zijn ook mensen die zelf op de vlucht zijn geslagen, vertelt Zevenbergen.

"Ze leren bijvoorbeeld omgaan met vluchtelingen met trauma's of met mensen die in paniek zijn. Het onderscheid tussen op de vlucht geslagen mensen en hulpverleners wordt steeds minder duidelijk."

Zevenbergen ziet de donaties aan Giro555 teruglopen. In het begin werden miljoenen euro's per dag opgehaald, nu een stuk minder. Wel zegt hij dat de actie nog steeds leeft bij veel Nederlanders.

'Op deze manier nog een paar maanden vol te houden'

"8 miljoen euro in meer dan een maand is niet zoveel als in het begin werd opgehaald, maar het is nog steeds veel geld. Mensen doneren nog steeds en ook deze zomer zijn er nog verschillende acties door heel het land." Dat de donaties minder zijn dan in het begin, was volgens hem verwacht.

Op de vraag hoelang de hulpverlening in Oekraïne nog kan doorgaan, geeft Zevenbergen een duidelijk antwoord: "Op dit moment zijn er middelen om het in ieder geval nog een paar maanden vol te houden op de manier zoals alle organisaties nu werken."

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat hulporganisaties voldoende vrijwilligers hebben. Die informatie was onjuist doorgegeven aan NU.nl. Het artikel is aangepast.