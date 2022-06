Sinds dinsdag 24 mei zijn zeker 120 mensen overleden als gevolg van de hevige regenval en aardverschuivingen in Brazilië, hebben de autoriteiten van de staat Pernambuco laten weten. Meer dan 7.300 mensen zijn dakloos geworden door het noodweer.

Reddingswerkers zijn nog altijd op zoek naar overlevenden. "Ons werk gaat door, we gaan hier niet weg voordat we het laatste slachtoffer hebben gevonden", zei majoor Vieira de Melo, die de zoektocht leidt, tegen televisiezender Globo.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro uitte eerder al op Twitter zijn "verdriet en medeleven met de slachtoffers van deze trieste ramp". Hij zei dat zijn regering al het mogelijke zal doen "om het lijden te verlichten".

De komende twee weken blijft het volgens de weerdiensten regenachtig in de regio. Het Zuid-Amerikaanse land werd eerder dit jaar al zwaar getroffen door zware regen. In februari kostten overstromingen en aardverschuivingen in de stad Petrópolis aan meer dan tweehonderd mensen het leven.

42 Brazilië opnieuw geteisterd door noodweer