Het Nederlandse Rode Kruis heeft in twee weken 304.260 euro opgehaald via giro 6251 voor hulp aan het door extreme droogte en honger getroffen oosten van Afrika. Dat laat de noodhulporganisatie donderdag weten aan NU.nl.

In Kenia, Ethiopië en Somalië hebben volgens het Rode Kruis, de Verenigde Naties (VN) en andere hulporganisaties miljoenen mensen direct hulp nodig om te overleven. Het internationale Rode Kruis zegt meer dan 37 miljoen euro nodig te hebben voor hulp in de drie landen.

Het bureau voor noodhulp van de VN trok eind april aan de bel vanwege de ernstige situatie in de zogenoemde Hoorn van Afrika. Volgens het VN-wereldvoedselprogramma WFP lijden daardoor ongeveer dertien miljoen mensen in delen van Ethiopië, Somalië en Kenia honger.

De Nederlandse tak van het Rode Kruis is tevreden over het sinds 19 mei opgehaalde bedrag. "Alle beetjes helpen", ligt een woordvoerder toe. "Gelukkig hoeven we de benodigde 37 miljoen euro niet in Nederland alleen op te hoesten."

De noodhulporganisatie zei bij het openstellen van giro 6251 tegen deze site dat het moeilijk was om aandacht te krijgen voor de "sluimerende ramp" in het oosten van Afrika. De oorlog in Oekraïne en de coronacrisis zouden de aandacht opeisen van het publiek.

140 Wanhoop in de Hoorn van Afrika: 'Ze vroegen of veevoer eetbaar was'

Ergste droogte in veertig jaar

De streek, waarin ook Eritrea en Djibouti liggen, wordt geteisterd door de ergste droogte in veertig jaar. In de afgelopen drie regenseizoenen is er zo weinig neerslag gevallen dat er veel meer vee sterft dan normaal. Ook kunnen gewassen niet groeien. Door de droogte worden mensen gedwongen uit te wijken naar andere gebieden, waardoor conflicten ontstaan.

Daarnaast zijn veel landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika afhankelijk van goedkope tarwe uit Oekraïne. Dat graan is ook cruciaal voor de wereldwijde voedselhulp. Die loopt door de oorlog in Oekraïne gevaar, waarschuwde de VN begin mei.

Meer dan tien miljoen kinderen in vooral de Hoorn van Afrika en Zuid-Azië worden bedreigd door acute ondervoeding, meldde UNICEF half mei. De aanhoudende droogte, de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie zijn volgens de VN-kinderorganisatie de belangrijkste oorzaken. Bovendien nemen de donaties wereldwijd af, zei UNICEF tegen NU.nl.