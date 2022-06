In een ziekenhuis in Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een gewapende man woensdag zeker vier mensen doodgeschoten. Ook de verdachte is om het leven gekomen, meerdere mensen raakten gewond.

De gewapende man zou via de gangen naar de tweede verdieping van het St. Francis Hospital campus zijn gelopen en zou daar zijn vuur hebben geopend. Dat meldt de politie aan persbureau Reuters. De schutter zou een geweer en een pistool bij zich hebben gedragen.

Tegen het einde van de middag meldde de politie op Facebook dat naast de vier slachtoffers, ook de schutter overleden was. Later bevestigt de politie dat hij zichzelf had neergeschoten. De verdachte is nog niet geïdentificeerd. Zijn leeftijd wordt geschat tussen 35 en 40 jaar. Onder de doden bevinden zich zowel ziekenhuismedewerkers als patiënten, zei de politie.

Het ziekenhuis is voor een deel geëvacueerd en het ziekenhuis wordt doorzocht op mogelijke andere slachtoffers. De buurt is afgezet voor onderzoek.

Derde schietincident in twee weken tijd

Het is het derde schietincident in de VS in twee weken tijd. Vorige week dinsdag opende een achttienjarige man het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde negentien kinderen en twee leraren voordat hij door de politie zelf werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo in New York. Daarbij kwamen tien mensen om het leven en drie anderen raakten gewond.