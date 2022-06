Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Verenigde Staten gaan het Oekraïense leger toch voorzien van "meer geavanceerde raketsystemen en munitie". Verder heeft een Europese olieboycot weinig zin zonder aanvullende maatregelen, zeggen experts tegen NU.nl.

Met de raketsystemen kan het Oekraïense leger de belangrijkste doelen op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger aanvallen. "We willen een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne dat de benodigde verdedigingsmiddelen heeft", schreef de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag (lokale tijd) in een opiniestuk voor The New York Times.

Hij noemde daarbij Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie.

Wat Biden niet in het opiniestuk vermeldt, is dat de VS ook raketsystemen van het type Himars naar Oekraïne stuurt. Dat werd later door regeringsbronnen bevestigd aan persbureaus Reuters en AFP. Deze Himars-raketten gebruiken precisiemunitie en hebben een bereik van ongeveer 80 kilometer.

Russen waarschuwen voor uitbreiding conflict

De Russen waarschuwen naar aanleiding van de Amerikaanse stap voor een uitbreiding van het Oekraïneconflict. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov vergroot de levering van geavanceerde raketwerpers het risico dat een "derde land" in het conflict betrokken raakt.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat Oekraïne hem ervan heeft verzekerd dat de geavanceerde raketsystemen niet worden gebruikt om doelen op Russisch grondgebied te bestoken.

Olieboycot heeft weinig zin zonder aanvullende maatregelen

Een gedeeltelijke olieboycot, die ingaat aan het einde van het jaar, bleek na lang onderhandelen het hoogst haalbare voor de EU. Experts die NU.nl sprak, noemen het toch een grote stap, die de geloofwaardigheid van de EU herstelt. Maar of het ook gaat werken, hangt af van de aanpak van sluiproutes voor Russische olie en het terugdringen van de hoeveelheid olie die we gebruiken.

De toevoer van Russische olie zal pas in december grotendeels gestopt zijn. Dat betekent dat het Kremlin voorlopig nog veel geld ontvangt en deze boycot geen direct effect zal hebben op de oorlog in Oekraïne.

"Daartegen helpen alleen militaire steun en directe economische maatregelen. Maar voor Rusland is dit uiteindelijk wel heel slecht nieuws", verwacht geopolitiekexpert Edward Hunter Christie.

NAVO, Turkije, Zweden en Finland gaan praten over toelating

De NAVO, Turkije, Zweden en Finland gaan deze week met elkaar in gesprek over toelating van Zweden en Finland tot de NAVO. Het is de eerste keer dat de vier partijen samen om de tafel zitten, in plaats van losse gesprekken tussen de NAVO en de landen.

Turkije heeft bezwaar tegen toetreding van Finland en Zweden tot het militaire samenwerkingsverband. Volgens de Turkse regering steunen de landen Koerdische terreurorganisaties zoals de PKK en YPG.

"Ik heb nauw contact met president Recep Tayyip Erdogan en met de leiders van Finland en Zweden", aldus secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Wanneer de ontmoeting precies plaatsvindt, heeft Stoltenberg nog niet gezegd.

Strijd om Severodonetsk gaat door

Russische militairen hebben meer dan de helft van de Oekraïense stad Severodonetsk in handen, waaronder delen van het centrum, zeggen Britse inlichtingendiensten. Volgens de gouverneur van de regio Luhansk hebben de aanvallers zelfs zo'n 70 procent van de stad ingenomen en hebben Oekraïense troepen zich deels teruggetrokken naar beter te verdedigen stellingen.

Volgens de Oekraïense generale staf hebben de Russen aanvallen uitgevoerd in noordelijke, oostelijke en zuidelijke wijken en hebben enkele eenheden zich in het centrum genesteld. Onder de aanvallers zijn volgens de Britse inlichtingendiensten ook Tsjetsjenen.

Ten westen van Severodonetsk, bij de plaats Bakhmut, voert het Russische leger ook aanvallen uit in een poging Oekraïense verdedigers uit hun stellingen te verdrijven. Het doel daarvan is de Oekraïense troepen in het gebied in te sluiten.