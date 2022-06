België behandelt sekswerk voortaan hetzelfde als ieder ander beroep. Sekswerk is niet langer verboden en er zijn ook geen bijzondere regels of vergunningen voor nodig, zoals in Nederland.

Het aanbieden van seks was in België al niet verboden, maar wie een sekswerker chauffeerde, klanten regelde of de boekhouding deed, was nog strafbaar. Hoewel dat in de praktijk werd gedoogd, maakte het het werk van de paar duizend Belgische sekswerkers soms toch hachelijk.

Zelfstandige sekswerkers vallen met ingang van woensdag onder dezelfde regels als alle andere zzp'ers. Voor sekswerkers die in loondienst zijn komen nog wel afzonderlijke regels, zodat hun pooiers hen bijvoorbeeld niet zomaar kunnen ontslaan als ze eens een klant willen weigeren.

België is na Nieuw-Zeeland pas het tweede land ter wereld dat zo'n liberaal beleid voert, zegt justitieminister Vincent Van Quickenborne. De decriminalisering van sekswerk gaat nog wat verder dan de legalisering waarvoor bijvoorbeeld Nederland heeft gekozen.

De stap van Brussel maakt deel uit van een hele reeks wijzigingen van de Belgische sekswetgeving. Uitdrukkelijke toestemming van de sekspartner staat in het vervolg meer centraal.

Zo kan een verkrachter voortaan een hogere straf krijgen als hij zijn slachtoffer heeft bedwelmd, bijvoorbeeld door stiekem drugs in een drankje te doen. De straffen voor verkrachting gaan sowieso omhoog.