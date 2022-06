Drie Nederlandse jongeren zijn deze week in Kroatië gearresteerd nadat zij een hostel hadden verlaten zonder te betalen. Het drietal stichtte ook brand bij het verblijf en veroorzaakte voor meer dan 400.000 Kroatische kuna (omgerekend ruim 50.000 euro) schade, schrijven Kroatische media.

Het zou gaan om een achttienjarige, een negentienjarige en een twintigjarige Nederlander. Het drietal arriveerde op 21 mei in de kustplaats Split en verbleef drie dagen in het hostel, waarna de groep verdween zonder te betalen. Het verblijf zou omgerekend zo'n 200 euro hebben gekost.

Volgens Kroatische media is op camera's vastgelegd hoe het drietal daarna brand stichtte bij het verblijf en zo dertig tafels, zestig stoelen, lampen en andere bezittingen vernielde. Ze zouden een brandbaar middel op een parasol hebben gespoten en staken die daarna in brand om de vlammenzee in gang te zetten.

Daarna zouden de Nederlanders hetzelfde hebben geprobeerd bij in de buurt geparkeerde motoren. Het is niet duidelijk hoeveel schade de voertuigen hebben opgelopen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand in het hostel.

Het drietal wordt verdacht van het in gevaar brengen van anderen door vernieling en riskeert zes maanden tot vijf jaar celstraf.