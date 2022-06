Twee zwarte inwoners van Minneapolis hebben dinsdag aanklachten ingediend tegen Derek Chauvin, de witte ex-politieagent die veroordeeld is voor de moord op George Floyd. De twee beweren in 2017 door Chauvin op vergelijkbare wijze te zijn behandeld. De aanklachten gaan over racisme en schending van burgerrechten. Ook de stad Minneapolis is gedaagd.

Floyd, een zwarte man die ervan verdacht werd een vals geldbiljet te hebben gebruikt, werd vermoord doordat Derek Chauvin, een witte politieagent uit Minneapolis, op zijn nek knielde terwijl drie andere agenten toekeken. Het incident veroorzaakte wereldwijd een golf van protest tegen politiegeweld en raciale onrechtvaardigheid. Chauvin werd vorig jaar wegens moord veroordeeld tot 22,5 jaar gevangenisstraf.

Een van de aanklagers is John Pope Jr. Hij was veertien jaar oud toen in 2017 politieagenten naar zijn huis kwamen vanwege een melding over huiselijk geweld. Chauvin, een van de agenten die op de melding gereageerd had, betrad de slaapkamer van Pope. Die lag op dat moment met zijn gezicht naar beneden op de grond, volgens zijn advocaten. Chauvin zou Pope "meerdere keren met een grote zaklamp op het hoofd" hebben geslagen, aldus de aanklacht. Daarvoor zou Chauvin zijn knie op de nek van Pope hebben geduwd - dezelfde techniek die hij gebruikte bij George Floyd.

Ook volgens Zoya Code, de tweede aanklager, gebruikte Chauvin buitensporig geweld. Zo sloeg hij haar hoofd tegen de grond en drukte hij zijn knie in de achterkant van haar nek.

De advocaten van Chauvin hebben nog niet gereageerd op de aanklachten. De eveneens gedaagde stad Minneapolis noemde de incidenten waarbij Pope en Code betrokken waren "verontrustend". "Het advocatenkantoor dat Minneapolis in de twee zaken vertegenwoordigt, zei te hopen tot "een redelijke schikking" met de eisers te kunnen komen.