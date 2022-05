Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Russische troepen hebben een groot deel van de belangrijke Oost-Oekraïense stad Severodonetsk onder controle gekregen. Verder heeft het Oekraïense openbaar ministerie zeshonderd verdachten van oorlogsmisdaden in beeld en worden al tachtig van hen vervolgd.

Volgens de gouverneur van de regio Luhansk is Severodonetsk niet volledig omsingeld, maar door bombardementen is het onmogelijk mensen te evacueren of humanitaire hulp de stad in te krijgen.

Eerder op de dag meldde de leider van de afvallige regio Luhansk, Leonid Pasechnik, al dat Russische militairen delen van de stad hadden ingenomen. De aanval duurde volgens hem wel langer dan gehoopt.

Severodonetsk is de enige grote stad in de regio Luhansk die nog niet helemaal in Russische handen is. De stad was wel al enige tijd vrijwel omsingeld en werd hevig beschoten. Voor de oorlog woonden er zo'n 100.000 mensen, maar dat zouden er nu nog maar zo'n 12.000 zijn.

Oekraïne vervolgt tachtig Russen voor oorlogsmisdaden

Het Oekraïense openbaar ministerie heeft zeshonderd verdachten van oorlogsmisdaden in beeld en er worden al tachtig van hen vervolgd. Ook zijn inmiddels zeker vijftienduizend gevallen van mogelijke oorlogsmisdaden bekend, maakte de de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova dinsdag bekend.

Onder de tachtig verdachten die worden vervolgd, zijn ook personen die worden beschuldigd van verkrachting en marteling.

Volgens de openbaar aanklager komen er dagelijks zo'n twee- tot driehonderd zaken bij waar onderzoek naar moet worden gedaan. Het is volgens haar daarom van belang dat er internationaal wordt samengewerkt om alle vormen van bewijs te documenteren.

Russen beloven 152 lichamen uit Azovstal-fabriek over te dragen

Rusland zegt de lichamen van omgekomen Oekraïense strijders in de Azovstal-fabriek in Mariupol over te dragen aan Oekraïne. De Russen zouden ook enkele duizenden strijders hebben aangehouden in het complex.

Ze willen die berechten in plaats van betrekken bij een gevangenenruil. Oekraïne veroordeelde op zijn beurt twee Russische militairen tot ruim elf jaar celstraf.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er 152 lichamen aangetroffen in het ondergrondse complex. Er zijn volgens de Russen enkele duizenden strijders aangehouden.

Oekraïense ombudsman voor mensenrechten afgezet

De Oekraïense ombudsman voor de mensenrechten, Lyudmyla Denisova, is afgezet door het parlement. De parlementariërs vinden dat Denisova zich sinds de Russische invasie niet voldoende heeft ingezet voor de mensenrechten.

Denisova zou tekortgeschoten zijn bij het creëren van humanitaire corridors om burgers te laten vluchten voor het oorlogsgeweld. Daarnaast wordt de ombudsman verweten dat ze te weinig heeft gedaan voor kinderen die seksueel zijn misbruikt en militairen die gevangen zijn door het Russische leger.

De partij van president Volodymyr Zelensky had genoeg stemmen bijeen voor een motie van wantrouwen en dinsdag stemde een meerderheid in het parlement voor het wegsturen van Denisova.

Rusland denkt dat andere landen olie willen importeren

Rusland denkt andere afnemers te gaan vinden voor de olie die de Europese Unie vanaf eind dit jaar niet meer afneemt. Dat heeft Mikhail Ulyanov, een Russische afgevaardigde bij internationale organisaties in Wenen, dinsdag gezegd.

De EU-lidstaten werden het dinsdag eens over een gedeeltelijke boycot van Russische olie. Die boycot treft naar verwachting 90 procent van de olie die Rusland naar de EU exporteert. Het is nog de vraag aan welke landen Rusland de olie nu gaat verkopen.

Waarschijnlijk zullen China en India dat doen. Veel andere Aziatische landen, zoals Indonesië en Sri Lanka, hebben niet de geavanceerde raffinaderijen die nodig zijn om de Russische Oeral-olie tot brandstof te verwerken. De Russische ruwe olie bevat relatief veel zwavel.