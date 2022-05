De politie in Libanon heeft een enorm wapenarsenaal aangetroffen bij de aanhouding Mink K., een Nederlandse crimineel die internationaal werd gezocht vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij wereldwijde drugshandel. Dat meldt Het Parool dinsdag.

De zestigjarige K. werd eind maart samen met zijn 41-jarige schoonzoon Najim Z. gearresteerd in Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Bij de aanhouding trof de politie tientallen zware wapens aan, waaronder raketwerpers.

Dit werd eerder niet gemeld omdat Nederland en Libanon nog in diplomatiek overleg zijn. Ze discussiëren over de vraag of Libanon de verdachten voor de wapenvondst moet vervolgen, of dat Nederland de wapenvondst toevoegt aan de drugszaak als de verdachten aan Nederland worden uitgeleverd, aldus Het Parool.

De krant schrijft verder dat K. al zijn hele leven een enorme "wapenfanaat" is. Hij zou in Nederland al tweemaal zijn vervolgd voor het bezit van forse partijen oorlogstuig. Hij kreeg in 1995 al eens 6 jaar cel en vier jaar later 3,5 jaar cel, hoewel die zaak later door het gerechtshof ontvankelijk werd verklaard wegens vormfouten.

Verband met drugsorganisatie van Ridouan T.

K. werd samen met zijn schoonzoon Z. op 31 maart 2022 op verzoek van de Nederlandse politie en justitie aangehouden in Beiroet. Beide mannen worden in verband gebracht met de drugsorganisatie van Ridouan T., die momenteel in Nederland vervolgd wordt. Z. wordt gezien als de financiële man van T., schrijft Het Parool.

K. is al lang een bekende figuur in de Nederlandse onderwereld. Hij zat eerder ook al een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit in Libanon, nadat hij in 2011 in dat land was opgepakt met een partij van 53 kilo cocaïne.

Samen met een medeverdachte werd hij in 2005 gearresteerd vanwege de moord op de Alkmaarse drugshandelaar Jaap van der Heiden in 1993. In 2007 werd hij na een slepende rechtszaak vrijgesproken.