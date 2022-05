De Russische autoriteiten hebben een nieuwe strafzaak tegen Kremlin-criticus Alexei Navalny aangespannen. De 45-jarige Russische politicus kan daarmee nog eens vijftien jaar celstraf extra krijgen. De strafzaak volgt acht dagen nadat Navalny begonnen is aan zijn eerdere celstraf van negen jaar, schrijft hij dinsdag op Twitter.

Navalny wordt in de nieuwe zaak vervolgd voor het opzetten van een extremistische groep en het aanzetten tot haat tegen de Russische autoriteiten. Zijn celstraf kan daarmee uitgebreid worden met maximaal vijftien jaar.

Momenteel zit de voormalige oppositieleider vast voor fraude en minachting van de rechtbank. Zijn eerdere celstraf van 2,5 jaar werd in die zaak uitgebreid naar negen jaar in een strafkamp.

Een hoger beroep in die zaak verloor Navalny vorige week. Die straf ging acht dagen geleden van start. De Kremlin-criticus beschouwt de rechtszaken tegen hem als politiek gemotiveerd.

De 45-jarige politicus maakt de nieuwe aanklachten tegen hem via Twitter op cynische wijze bekend. "Misschien haat Poetin me toch niet, maar houdt hij van me. Daarom wil hij me ver weg opsluiten in een afgelegen bunker bewaakt door betrouwbare mensen, net als hijzelf", zegt hij verwijzend naar de oorlog in Oekraïne en de kleine kans dat hij door raketten geraakt zal worden.

Doorn in het oog van het Kremlin

Navalny geldt als doorn in het oog van de machthebbers in het Kremlin doordat hij jarenlang kritiek op hen uitte. Hij onthulde corruptie aan de hand van onderzoeken en zette mensen aan tot demonstraties.

In de zomer van 2020 werd hij vergiftigd met het Russische zenuwgif novichok, een aanval die hij overleefde. Terug in Rusland begonnen de autoriteiten verschillende rechtszaken tegen Navalny.