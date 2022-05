Reddingswerkers hebben alle 22 slachtoffers na de vliegtuigcrash in Nepal gevonden. In het Himalayagebergte stortte zondag een vliegtuig van Tara Air neer op de route van Pokhara naar Jomsom.

Aan boord zaten negentien passagiers en drie bemanningsleden. Naast Nepalezen ging het om vier Indiërs en twee Duitsers. 21 slachtoffers waren maandag al gevonden, waarop de autoriteiten lieten weten dat de kans dat de laatste inzittende nog leefde erg klein was.

"Alle lichamen zijn nu gevonden", bevestigt een woordvoerder van de lokale luchtvaartautoriteit dinsdag tegen het Franse persbureau AFP. "Er zal nu een proces plaatsvinden om de lichamen te identificeren."

Het vliegtuig van Tara Air verdween van de radar tijdens een binnenlandse vlucht van de toeristische stad Pokhara naar het circa 70 kilometer noordelijker gelegen Jomsom.

De Nepalese autoriteiten bevestigden zondag al dat het toestel was neergestort in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht.