Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht niet dat de wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus zal uitgroeien tot een pandemie. Desondanks erkent de organisatie dat er nog een hoop onbekend is over het virus. Dat heeft een expert van de WHO gezegd, meldt persbureau AP maandag.

"Op dit moment zijn we niet bezorgd over een pandemie", zegt Rosamund Lewis, de hoofdexpert van de WHO op het gebied van het apenpokkenvirus. "We zijn wel bezorgd dat individuen besmettingen oplopen doordat ze niet goed geïnformeerd zijn."

Lewis zegt dat het nog onduidelijk is hoe de verspreiding plaatsvindt. Volgens haar is het belangrijk om te benadrukken dat het grootste gedeelte van de vastgestelde besmettingen onder homoseksuele en biseksuele mannen plaatsvindt.

De WHO waarschuwt iedereen die potentieel risico loopt, ongeacht de seksuele voorkeur. Deskundigen hebben al gewaarschuwd dat het goed mogelijk is dat het virus in eerste instantie opgepikt werd door homoseksuele mannen, maar dat het daarna is overgesprongen naar heteroseksuelen.

Volgens de gezondheidsorganisatie zijn er momenteel 23 landen die in het verleden nog nooit met het apenpokkenvirus te maken hebben gehad en nu meer dan 250 gevallen hebben gemeld.

Het virus, dat tien dagen geleden voor het eerst in Nederland ontdekt werd, wordt overgedragen door intiem fysiek contact. Het kan bijvoorbeeld overgedragen worden via kleding of lakens.