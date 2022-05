Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïense autoriteiten in Mariupol hebben tot dusver zeker zestienduizend lichamen van burgers gevonden in massagraven bij de zuidelijke havenstad. Ondertussen blijft de Europese Unie kibbelen over een olieboycot.

De massagraven zouden zo zijn ingericht dat de lichamen alleen van elkaar gescheiden zijn door een ijzeren plaat. Daarmee willen de Russen de indruk wekken dat het om individuele graven gaat, beweert het stadsbestuur van Mariupol.

Nog duizenden lichamen zouden onder het puin van kapotgeschoten gebouwen liggen. Lokale crematoria en begraafplaatsen zouden al tijden vol liggen met dodelijke slachtoffers van de oorlog.

Het stadsbestuur vreest dat het dodental nog voorbij de 22.000 zal gaan, citeren Oekraïense media burgemeester Vadym Boychenko.

Russische troepen dringen Severodonetsk binnen

Russische troepen zijn voor het eerst de cruciale Oost-Oekraïense stad Severodonetsk binnengedrongen. Het is de grootste stad in het Donetsbekken die Oekraïne nog in handen heeft.

Rondom de stad wordt al dagenlang hevig gevochten. Gouverneur Serhiy Gaidai meldde dat de Russische troepen inmiddels via de buitenwijken op weg zijn naar het centrum van de stad.

"We hebben teleurstellend nieuws: de vijand is de stad binnengedrongen", aldus Gaidai in een toespraak op televisie. Hij benadrukte dat de nabijgelegen stad Lysychansk nog wel volledig in Oekraïense handen is.

In de Oost-Oekraïense regio Luhansk zitten een miljoen mensen zonder water, zei Gaidai maandag. In de stad Severodonetsk is volgens hem ook geen gas meer. Hij denkt dat er door de gevechten geen mogelijkheid is ervoor te zorgen dat de burgers wel water en gas kunnen krijgen.

Situatie Oost-Oekraïne

Nederland krijgt geen gas van Gazprom meer

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt dinsdag met de levering van gas aan het Nederlandse bedrijf GasTerra. De gashandelaar, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse Staat, weigert zijn rekeningen in roebels te voldoen. GasTerra voorziet geen problemen, omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht.

Rusland kondigde eind maart aan dat betalingen voor gas voortaan in roebels moeten worden voldaan. Dat deed het land als antwoord op de westerse sancties die werden ingesteld nadat Rusland eind februari Oekraïne was binnengevallen.

VS levert geen raketsystemen die doelen in Rusland kunnen raken

De Verenigde Staten gaan Oekraïne niet voorzien van langeafstandsraketten die doelen diep in Rusland kunnen bereiken. President Joe Biden sloot dat maandag uit ondanks herhaalde verzoeken van de regering in Kyiv om dergelijke wapens.

Amerikaanse media stelden de afgelopen dagen dat Washington levering van het zogeheten Multiple Launch Rocket System (MLRS) aan het voorbereiden was. Met dergelijke meervoudige raketwerpers kunnen doelen tot 300 kilometer afstand worden geraakt, maar de Amerikanen vinden het risico dat ze daardoor direct betrokken raken bij de oorlog kennelijk te groot.

EU blijft kibbelen over olieboycot

Na weken van gebakkelei over een mogelijke boycot op de import van Russische olie lijkt het erop dat een speciale EU-top ook niet tot een akkoord zal leiden. EU-leiders waren bij aankomst op de top pessimistisch over een zogeheten embargo, bedoeld om de Russen in de portemonnee te raken.

Al weken wordt op Europees niveau onderhandeld om een einde te maken aan de invoer van Russische olie. Maar of dat nu EU-leiders of ambassadeurs achter de schermen zijn, ze komen er maar niet uit. De dwarsligger is al tijden dezelfde: Hongarije. Het land is zeer afhankelijk van Russische olie.

Ook kwam er uit onverwachte hoek kritiek op het voorstel. Premier Mark Rutte benadrukte bij aankomst op de top dat ook Nederland belangen heeft. Hij wil voorkomen dat havens straks niet meer aan Russische olie kunnen komen, terwijl andere landen nog wel gebruikmaken van Russische pijpleidingolie.