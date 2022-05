Dieven hebben in totaal 230 kilo kaas gestolen uit een geparkeerde vrachtwagen in de Duitse deelstaat Saarland. Het is volgens de politie niet duidelijk hoe de daders de grote hoeveelheid kaas onopgemerkt hebben meegenomen.

Het misdrijf vond plaats tussen zaterdagavond en maandagochtend. De vrachtwagen stond geparkeerd in Nohfelden, op een parkeerplaats langs de snelweg richting Kaiserslautern.

In Duitsland mogen zware vrachtwagens niet op zondag rijden, wat voor chauffeurs reden is om zaterdag hun reis tijdelijk te onderbreken voor een noodgedwongen pauze langs de weg.

De onbekende daders hebben volgens de politie vijftien bulkverpakkingen Edammer kaas meegenomen. De politie kon niet zeggen hoeveel de kaas waard is.

Ook in Nederland worden geregeld grote hoeveelheden kaas gestolen. In maart werd zo'n 1.600 kilo aan kazen gestolen uit een zuivelboerderij in het Noord-Brabantse Fijnaart.