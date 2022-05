Het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Tara Air dat zondag in Nepal neerstortte, is gevonden. Tot nu toe zijn 20 van de 22 slachtoffers gevonden. De kans dat de overige twee inzittenden nog leven is volgens de autoriteiten erg klein.

Een woordvoerder van het Nepalese leger tweette een foto van de plek van de crash met brokstukken van het vliegtuig. De wrakstukken liggen verspreid over een gebied met een straal van zo'n 100 meter. Ook de twintig lichamen werden in dat gebied aangetroffen.

Aan boord waren negentien passagiers en drie bemanningsleden. De Nepalese politie maakte zondag melding van zes buitenlanders aan boord: vier uit India en twee uit Duitsland.

Het toestel van de particuliere luchtvaartmaatschappij Tara Air verdween zondag van de radar tijdens een binnenlandse vlucht van de toeristische stad Pokhara naar het circa 70 kilometer noordelijker gelegen Jomsom.

Later bleek dat het toestel tegen een berghelling was gevlogen. Dat gebeurde in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht.

De zoektocht naar de plek van de crash werd zondagavond gestaakt vanwege slecht weer en de intredende duisternis, maar werd maandagochtend hervat.

Veel ongelukken in Nepalese luchtvaartgeschiedenis

Nepal kent een geschiedenis van veel luchtvaartongelukken vanwege zijn uitgebreide vliegnetwerk, hoge bergketens en snel veranderende weersomstandigheden. Op dezelfde route van Pokhara naar Jomsom vloog in februari 2016 een toestel van Tara Air tegen een berg. De 23 inzittenden kwamen daarbij om het leven.

Hoewel er steeds meer in Nepal wordt gevlogen, hebben de luchtvaartmaatschappijen van het land een slechte naam op het gebied van veiligheid. De Europese Unie verbiedt Nepalese maatschappijen boven Europa te vliegen, omdat ze onveilig te werk zouden gaan.