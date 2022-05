Het dodental als gevolg van de aardverschuivingen die plaatsvonden na hevige regenval in het noordoosten van Brazilië is opgelopen tot 84. In veertien plaatsen rond havenstad Recife is de noodtoestand afgekondigd. De vrees bestaat dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen.

"Er komen nog steeds meldingen binnen over slachtoffers die nog niet zijn gevonden", zei gouverneur Paulo Camara van deelstaat Pernambuco op een persconferentie.

Volgens de laatste berichten zijn bijna vierduizend mensen door het noodweer hun huis kwijtgeraakt. Op sommige plekken in de stad Recife viel volgens het kantoor van de burgemeester tussen vrijdagavond en zaterdagochtend 236 millimeter regen. Dat is ruim een kwart van de gemiddelde regenval in Nederland in een heel jaar.

Zondag stopte het met regenen. Maar omdat de komende dagen opnieuw hevige regenval wordt verwacht, blijft code rood van kracht in het noordoosten van het land.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro sprak eerder al op Twitter zijn "verdriet en solidariteit uit met de slachtoffers van deze trieste ramp". Hij zei dat zijn regering al het mogelijke zal doen "om het lijden te verlichten". Volgens de president wordt onder meer het leger ingezet "om te helpen bij noodhulpoperaties en de nodige hulp te bieden aan getroffen families".