De linkse kandidaat en voormalig lid van guerrillabeweging M-19 Gustavo Petro heeft zondag de meeste stemmen gekregen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia. Met circa 40 procent van de stemmen haalde hij nog geen meerderheid en dus neemt hij het in de tweede ronde op 19 juni op tegen de rechtse, populistische zakenman Rodolfo Hernández.

Lang was het in Colombia nagenoeg ondenkbaar dat een linkse kandidaat serieus kans zou maken op het presidentschap. In het land vochten decennialang vooral linkse rebellengroepen, zoals de FARC, ELN en M-19, tegen rechtse regeringen.

Nadat zondag ruim 96 procent van de stemmen was geteld, bleek dat de rechtse Hernández zo'n 28 procent van de stemmen kreeg. Hij wordt ook wel de "Colombiaanse Trump" genoemd vanwege zijn felle uitspraken en campagnestijl. De ex-burgemeester van de plaats Bucaramanga belooft corruptie te bestrijden, maar er loopt momenteel ook een corruptieonderzoek naar hemzelf.

De linkse kandidaat Petro was ooit lid van de voormalige guerrillabeweging M-19. Die organisatie legde in 1990 de wapens neer en vormde zichzelf om tot een politieke partij. Petro was daarna onder meer enige tijd burgemeester van de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Petro wil economische en sociale veranderingen

Petro heeft gezworen ingrijpende economische en sociale veranderingen door te voeren als hij president wordt. Zo wil hij de pensioenen in het land herverdelen, een gratis openbare universiteit stichten en meer in het algemeen een begin maken met het aanpakken van wat hij ziet als de diep ingesleten ongelijkheid in het land. Vooral onder jongeren is hij erg populair.

Petro is er veelvuldig van beschuldigd dat hij het beleid van de overleden ex-leider van buurland Venezuela, Hugo Chávez, wil kopiëren. Zelf ontkent hij dat stellig. Petro heeft verder beloofd het vredesakkoord uit 2016 met de linkse FARC-rebellen volledig te willen uitvoeren. Ook wil hij nieuwe vredesbesprekingen aangaan met de nog steeds in delen van het land actieve ELN-rebellen.