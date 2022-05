Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Russische beschietingen hebben volgens de Oekraïense president Zelensky alle essentiële infrastructuur in de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk vernietigd. Dat zei Zelensky zondag na een bezoek aan Oekraïense troepen aan het front. Macron en Scholz hebben Poetin gevraagd vredesgesprekken te hervatten.

Eerst Severodonetsk. Naast de essentiële infrastructuur is daar volgens de Oekraïense president inmiddels ook twee derde van de woningvoorraad vernietigd door Russische aanvallen. Volgens Zelensky is inname van de stad nu het "hoofddoel" van Rusland.

Rondom Severodonetsk vinden al dagen hevige gevechten plaats, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen.

Eerder op de dag meldde het Russische ministerie van Defensie dat het leger in de 24 uur daarvoor bijna veertig doelen vanuit de lucht had aangevallen, waaronder vijf wapendepots in het Donetsbekken. Bovendien zouden bijna zeshonderd doelen met raketten en artillerie zijn beschoten.

Zelensky bezocht Kharkiv

Zelensky hield zondag zijn toespraak na een bezoek aan Oekraïense troepen in het door oorlog geteisterde oosten van Oekraïne. Het was de eerste keer sinds de Russische invasie dat de Oekraïense president dit deel van het land bezocht.

Volgens zijn kantoor gaf Zelensky de troepen tijdens zijn bezoek veel complimenten. "Jullie riskeren jullie levens voor ons allemaal en voor ons land", zei hij onder meer. Ook deelde hij cadeaus uit aan de soldaten die vechten in de regio Kharkiv.

De Oekraïense president kreeg ook een rondleiding door de gelijknamige stad, langs verwoeste voertuigen, huizen en appartementencomplexen. Op de locaties waar de gebouwen stonden zijn veelal noodgebouwen geplaatst, met ingebouwde schuilkelders.

"2229 gebouwen zijn verwoest in de regio, maar we zullen restaureren, herbouwen en het leven terugbrengen", zei Zelensky in een video van zijn bezoek die op Telegram werd geplaatst. In de video is te zien dat de president een kogelwerend vest draagt. Zelensky had ook een ontmoeting met de burgemeester van Kharkiv en de gouverneur van de regio.

Macron en Scholz dringen aan op vredesonderhandelingen

Dan de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Zij hebben de Russische president Poetin in een telefoongesprek gevraagd om de vredesgesprekken met Oekraïne "per direct" weer op te starten, meldt de BBC.

Ook zou Rusland onmiddellijk moeten stoppen met oorlog voeren tegen het land en de troepen moeten terugtrekken.

Frankrijk en Duitsland zijn invloedrijke EU-landen en daarom is hun verzoek aan Poetin van belang, zeggen experts tegen de BBC. Niet alle bondgenoten van Oekraïne zouden blij zijn met de actie van Macron en Scholz. Die zou te veel druk leggen op Oekraïne om in ruil voor vrede grondgebied af te geven aan Rusland.

De vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland werden half mei opgeschort. De twee landen gingen al kort na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari met elkaar om de tafel om tot een vredesakkoord te komen.

Beide landen hebben om dat te bereiken eerder gestelde doelen afgezwakt of opgegeven, maar op een aantal belangrijke punten zijn ze niet wezenlijk nader tot elkaar gekomen. Gesprekken zijn daardoor al vaker stilgelegd.

Poetin zou opnieuw willen praten met Oekraïne

De leiders van de twee invloedrijke EU-landen zouden Poetin tachtig minuten hebben gesproken. De Russische president staat open voor nieuwe gesprekken, meldt het Kremlin.

Zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky stond daar eerder niet om te springen. Rusland zou in zijn ogen niet begrijpen dat het land in de gesprekken minder hoge eisen moet stellen, omdat het in de oorlog minder succes heeft dan gehoopt.

Zelensky liet woensdag weten alleen persoonlijk met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin te willen praten over vrede. Dat is volgens hem de enige manier om de vastgelopen onderhandelingen tussen de twee landen weer op gang te brengen.