Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigt zondag aan het optreden van de politie bij de schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Texas te gaan evalueren. De achttienjarige Salvador Ramos schoot dinsdag negentien kinderen en twee leraren dood op de school in Uvalde, een stad in de Amerikaanse staat.

"Het doel van de evaluatie is om een onafhankelijk verslag te geven van de acties en het optreden van de politie die dag, en daarvan te leren, zodat eerstehulpverleners beter kunnen worden voorbereid op situaties met een actieve schutter", aldus een woordvoerder van het ministerie zondag. Het is niet bekend wanneer de evaluatie wordt gepresenteerd.

De politie in Texas heeft al erkend "verkeerde keuzes" te hebben gemaakt door niet direct in te grijpen tijdens de schietpartij. De politie wachtte onder meer op een speciaal politieteam om het klaslokaal in te gaan en de schutter uit te schakelen.

Het komt zelden voor dat het ministerie van Justitie een evaluatie aankondigt, schrijft persbureau AP. Normaal gesproken evalueren lokale wetshandhavingsinstanties of externe partijen massale schietpartijen in de Verenigde Staten.

Politie dacht dat er geen acute dreiging was op school

Ramos liep dinsdag om 11.33 uur lokale tijd de school binnen. De eerste agenten arriveerden binnen twee minuten en niet lang daarna waren negentien agenten in de school aanwezig. Die agenten wachtten 45 minuten voor ze het lokaal betraden waar Ramos aanwezig was.

Dat kwam doordat agenten dachten dat er geen sprake was van een acute dreiging. Ze gingen ervan uit dat een persoon zichzelf had gebarricadeerd in het lokaal. Achteraf bleef dat verschillende personen in de school ondertussen de hulpdiensten belden.