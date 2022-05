De gesprekken die Turkije afgelopen week heeft gevoerd met Zweden en Finland over hun wens om lid te worden van de NAVO waren niet op "het verwachte niveau". Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens de staatsomroep TRT Haber gezegd.

Volgens Erdogan kan Turkije niet instemmen met de toetreding van "landen die terrorisme steunen".

Erdogan verzet zich hevig tegen het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Beide landen zouden volgens hem terroristen herbergen, onder wie Koerdische militanten van de in Turkije verboden PKK.

"Ze zijn niet eerlijk en oprecht", zei de Turkse president volgens TRT Haber tegen een groep verslaggevers. "Zolang ik hoofd van de Turkse republiek ben, kunnen we absoluut geen 'ja' zeggen tegen de toetreding tot de NAVO van landen die terrorisme steunen", aldus Erdogan.

Bronnen melden aan persbureau Reuters dat tijdens de gesprekken afgelopen woensdag weinig vooruitgang is geboekt. Het zou nog onduidelijk zijn of de onderhandelingen later doorgaan. Zowel Zweden als Finland heeft in een reactie op de uitspraken van Erdogan benadrukt dat het land alle vormen van terrorisme veroordeelt.

Erdogan heeft wel nieuwe gesprekken met Rusland en Oekraïne aangekondigd. Deze staan gepland voor maandag. "We zullen beide partijen wederom aanmoedigen tot dialoog en diplomatie", zei hij.