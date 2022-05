In Brazilië zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen door stortregens die sinds dinsdag de noordoostelijke staat Pernambuco teisteren. Dat melden de autoriteiten. Zaterdag vielen de meeste slachtoffers. Toen kwamen 29 mensen om het leven door aardverschuivingen.

Door de zware regenval zijn bijna duizend mensen hun woningen ontvlucht. Op sociale media zijn video's te zien van ondergelopen wegen, instortende huizen en aardverschuivingen.

Op sommige plekken in de staatshoofdstad Recife is tussen vrijdagavond en zaterdagochtend 236 milimeter regen gevallen, aldus het kantoor van de burgemeester. Volgens de weerdiensten blijft het de komende 24 uur regenen. Daardoor wordt gevreesd dat de situatie verergert. Tot en met zondag is code rood van kracht in de staat Pernambuco.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro sprak op Twitter zijn "verdriet en solidariteit uit met de slachtoffers van deze trieste ramp" en zei dat zijn regering al het mogelijke zal doen "om het lijden te verlichten". Volgens de president wordt onder meer het leger ingezet "om te helpen bij noodhulpoperaties en de nodige hulp te bieden aan getroffen families".