VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet zegt dat ze tijdens haar zesdaagse bezoek aan China "op openhartige wijze" heeft kunnen spreken met de Chinezen over de mensenrechtensituatie in het land. Het had volgens haar niet de status van een officieel onderzoek.

Op het programma van het bezoek stond onder meer een bezoek aan de regio Xinjiang. Hier wordt volgens waarnemers en westerse landen de Oeigoerse moslimminderheid ernstig onderdrukt.

Peking wordt ervan beschuldigd meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims gevangen te houden, dwangarbeid op te leggen en vrouwen gedwongen te steriliseren.

Bachelet kon naar eigen zeggen zonder Chinese inmenging gesprekken voeren met betrokkenen. Tijdens die gesprekken heeft ze onder meer een beroep gedaan op de autoriteiten om met spoed informatie te verstrekken aan Oeigoeren in Xinjiang die het contact met familieleden hebben verloren.

De autoriteiten in de provincie Xinjiang zouden haar hebben verzekerd dat een zogenoemd "netwerk van centra voor beroepsopleiding" is ontmanteld. Volgens mensenrechtengroepen zijn deze centra gedwongen heropvoedingskampen.

Ook stond een gesprek tussen Bachelet met president Xi Jinping op het programma. Ze omschrijft het bezoek als een kans "naar elkaar te luisteren". Ze ging ook in op de kritiek dat ze tijdens de trip niet scherp genoeg geoordeeld zou hebben over de mensenrechtensituatie. "Ik heb jullie gehoord", zei ze na afloop van haar bezoek.

Critici van Bachelet omschreven het bezoek aan China eerder als een propagandatrip. Chinese media berichtten dat Bachelet hun zienswijze op de mensenrechten zou hebben omarmd. Haar kantoor liet daarop weten dat haar opmerkingen geen directe steun behelsden.