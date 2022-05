In de stad Port Harcourt in het zuidoosten van Nigeria zijn zaterdag tientallen doden en gewonden gevallen door verdrukking. Dit gebeurde tijdens een evenement waar mensen gratis eten en kleding kon krijgen.

Een lokale kerk, de King's Assembly Church, had een programma gelanceerd voor mensen in armoede die gratis kleding en eten konden krijgen. Een woordvoerster van de politie zegt dat mensen die al vroeg bij de kerk stonden te wachten ongeduldig raakten en naar voren begonnen te dringen. In de ontstane drukte kwamen zeker 31 mensen om het leven. Nog eens zeven mensen raakten gewond.

Op sociale media zijn beelden te zien van tientallen omgekomen slachtoffers, die enkel worden bedekt met dekens.

Port Harcourt is de hoofdstad van de Nigeriaanse staat Rivers en ligt in de Nigerdelta. Nigeria is het land met de meeste inwoners in Afrika en een van 's werelds zwaarst door honger getroffen landen.