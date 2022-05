Fusako Shigenobu, de 76-jarige oprichtster van het ooit gevreesde Japanse Rode Leger, is zaterdag in Tokio vrijgelaten na het uitzitten van een gevangenisstraf van twintig jaar. Die kreeg ze in 2006 opgelegd voor haar aandeel in de bezetting van de Franse ambassade in Den Haag in 1974. Daarbij raakten toen twee politieagenten zwaargewond.

Drie leden van de terreurbeweging vielen in september 1974 de Franse ambassade binnen en eisten de vrijlating van medeleden die vastzaten in een Franse gevangenis. Tijdens de actie openden zij het vuur op twee politieagenten, die ernstig gewond raakten. Ook gijzelden zij de ambassadeur en tien medewerkers ruim vier dagen lang. Shigenobu zou de bezetting hebben georganiseerd, maar ze was zelf niet in de ambassade aanwezig. Ze heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

"Mijn excuses voor het ongemak dat mijn arrestatie heeft veroorzaakt voor zoveel mensen", zei Shigenobu na haar vrijlating tegen verslaggevers. "Het is een halve eeuw geleden, maar we hebben schade toegebracht aan onschuldige mensen die vreemden voor ons waren door prioriteit te geven aan onze strijd, zoals door gijzeling."

Shigenobu was een van de meest beruchte vrouwen in de jaren zeventig en tachtig, toen haar radicaal-linkse groep wereldwijd gewapende aanvallen uitvoerde ter ondersteuning van de Palestijnse zaak. Ze zou ook het brein zijn achter de aanval in 1972 op de luchthaven van Lod in Tel Aviv, waarbij 26 doden en tachtig gewonden vielen.

Ze werd in 2000 gearresteerd in Japan toen ze daar opdook, nadat ze als voortvluchtige ongeveer dertig jaar in het Midden-Oosten had gewoond.