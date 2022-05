De Amerikaanse oud-president Donald Trump houdt vol dat burgers wapens moeten kunnen dragen om zichzelf te verdedigen, ondanks de bloedige schietpartij op een basisschool in Texas vorige week. Dat zei hij in een speech tijdens het jaarlijkse wapenlobbycongres van de National Rifle Association (NRA). Eerder publiceerden media, waaronder The Washington Post, al passages uit zijn toespraak waaruit dat naar voren kwam.

"Het bestaan van het kwaad in onze wereld is geen reden om gezagsgetrouwe burgers hun wapens te ontnemen, het bestaan van het kwaad is een van de allerbeste redenen om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen", zei Trump tegen zijn toehoorders op het drie dagen durende wapenlobbycongres in Houston.

Volgens het voormalige staatshoofd zouden strengere wapenwetten het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. "De verschillende regels die door links worden gepusht om wapenbezit in te beperken, zouden niets hebben gedaan om de gruwel die plaatsvond te voorkomen. Absoluut niets."

Striktere veiligheidsmaatregelen op scholen zijn nodig, vindt Trump

Na de schietpartij op de basisschool in Texas vindt Trump wel dat er striktere veiligheidsmaatregelen nodig zijn op scholen. Ook pleit hij ervoor om de "benadering van de geestelijke gezondheid drastisch te veranderen". Hij las de namen voor van de negentien kinderen die omkwamen in Ulvalde en beschreef hen als slachtoffers van een losgeslagen "gek".

Vanwege het bloedbad in Uvalde is er veel nationale en internationale aandacht voor het congres dat eveneens in Texas is. In de buurt van het congres verzamelden zich vrijdag demonstranten.