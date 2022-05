Een Amerikaanse vrouw is vrijdag veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf wegens mishandeling, meldt persbureau AP. Tijdens een vlucht van Southwest Airlines had zij een stewardess in het gezicht geslagen en haar tanden gebroken.

De rechter in San Diego veroordeelde de 29-jarige Vyvianna Quinonez donderdag ook tot betaling van een schadevergoeding van bijna 26.000 dollar (ruim 24.000 euro) aan het slachtoffer.

Daarnaast legde hij Quinonez een boete van 7.500 dollar (bijna 7.000 euro) op voor de mishandeling, die plaatsvond tijdens een vlucht van Southwest Airlines tussen Sacramento en San Diego in mei 2021.

Tijdens de afdaling had de stewardess Quinonez gevraagd om haar veiligheidsgordel vast te maken, haar tafeltje op te klappen en haar mondkapje goed op te zetten.

Quinonez begon de stewardess te filmen met haar mobiele telefoon. Ook duwde ze haar, stond vervolgens op en sloeg de vrouw in het gezicht. Ze trok de stewardess aan haar haren tot andere passagiers tussenbeide kwamen.

De vrouw uit Sacramento mag na haar vrijlating drie jaar lang niet vliegen. Verder moet ze therapie volgen en deelnemen aan lessen om haar woede te leren beheersen.