De politie in de Amerikaanse staat Texas heeft dinsdag tijdens de schietpartij op een basisschool te lang gewacht met het binnengaan van het klaslokaal waar de achttienjarige Salvador Ramos het vuur opende. Agenten dachten dat er geen sprake was van een acute dreiging. Dat heeft Steven McCraw, de belangrijkste veiligheidsfunctionaris van de staat, vrijdag gezegd op een persconferentie.

Verschillende personen die tijdens de schietpartij aanwezig waren in lokalen in de school, belden het alarmnummer. Ten minste één kind en één leraar zouden meerdere keren hebben gebeld. "Stuur alsjeblieft nu de politie", zou een meisje tegen de alarmcentrale hebben gezegd.

Dat gebeurde lang nadat Ramos de school binnen was gedrongen. De politie kwam wel ter plaatse, maar wachtte in een gang van de school op versterking van een speciaal getraind politieteam.

Dat was achteraf niet de juiste keuze, aldus McCraw vrijdag. De politie wachtte 45 minuten voor het lokaal werd betreden. Dat duurde zo lang, omdat de politie dacht dat een persoon zichzelf gebarricadeerd had in het lokaal.

Negentien kinderen kwamen om het leven

Bij de schietpartij kwamen negentien kinderen en twee volwassenen om het leven. Het gaat om de dodelijkste schietpartij op een school in de Verenigde Staten sinds de schietpartij op Sandy Hook in december 2012, waarbij in totaal 26 volwassenen en kinderen om het leven kwamen.

Ramos kwam uiteindelijk om het leven tijdens de schietpartij doordat de politie hem doodschoot. Voor het incident schoot de jongen ook nog zijn oma dood.