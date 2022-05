Suriname heeft de hulp van Nederland gevraagd bij het onderscheppen van drugs en wapens bij de grens met buurland Frans-Guyana. Suriname wil onder meer boten en ander materieel. Dat heeft de Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi gezegd in een gesprek met persbureau ANP.

De grens tussen Suriname en Frans-Guyana is lang en uitgestrekt, waardoor een waterdichte controle lastig haalbaar is. Het verzoek om ondersteuning van Amoksi kwam afgelopen week aan de orde tijdens een oriëntatiebezoek van de Nederlandse politie in Suriname.

Het bezoek van de delegatie was in het kader van de ondersteuning van de Surinaamse politie- en justitieautoriteiten, als onderdeel van de hernieuwde samenwerking tussen Nederland en Suriname.

Deze samenwerking is sinds het aantreden in 2020 van de regering onder leiding van president Chan Santokhi hersteld. De tien jaren daarvoor, onder het bewind van president Desi Bouterse, was de relatie tussen de twee landen bekoeld.

Een project waar Nederland ook geld voor over heeft, is het introduceren van taakstraffen in Suriname. Dit is belangrijk, omdat de Surinaamse gevangenissen behoorlijk vol zijn. Een Surinaamse delegatie zal in Nederland een training hierin krijgen.

Ook wat betreft de aanpak van financiële criminaliteit gaan de twee landen meer samenwerken. Amoksi pleit voor een uitbreiding van het rechtshulpverdrag dat Nederland en Suriname hebben. Hierdoor zou Suriname meer mogelijkheden krijgen om financiële misdaden aan te pakken.