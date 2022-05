In de Spaanse stad Torremolinos is een 50-jarige Nederlander in de nacht van woensdag op donderdag doodgestoken na een ruzie in een bar, melden Spaanse media. Een 57-jarige Nederlander is aangehouden als verdachte. Hij zou het slachtoffer hebben opgewacht met een mes nadat hij de bar had verlaten.

Het incident vond plaats na de verloren Conference League-finale van Feyenoord tegen AS Roma, die te zien was in de kroeg. Volgens lokale media sprak het slachtoffer de verdachte aan omdat hij vrouwen zou hebben lastiggevallen. Daarop ontstond een ruzie tussen de twee, waarna de verdachte na tussenkomst van de Nederlandse kroegeigenaar vertrok.

Het slachtoffer werd niet veel later opgewacht toen hij buiten ging roken, aldus Spaanse media. Er zou opnieuw een confrontatie zijn ontstaan, waarbij de man in zijn buik werd gestoken. Hij zou daarna op eigen kracht terug naar het café zijn gelopen, maar overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De verdachte sloeg hierna op de vlucht, maar werd niet veel later aangehouden door de Spaanse politie.

De vijftigjarige man uit Nederland woonde volgens lokale nieuwssites in Benidorm. De aangehouden verdachte zou in Torremolinos wonen. De steekpartij vond plaats in de wijk La Carihuela, waar veel Nederlanders wonen.