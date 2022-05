Patricia Krenwinkel, een volgelinge van de beruchte sekteleider Charles Manson, mag na een halve eeuw in de gevangenis vervroegd worden vrijgelaten. De Amerikaanse werd veroordeeld voor haar betrokkenheid bij de moord op actrice Sharon Tate en zes anderen in 1969.

De Los Angeles Times schrijft op basis van gevangenismedewerkers dat de inmiddels 74-jarige Krenwinkel voldoet aan de voorwaarden voor vervroegde vrijlating. Al veertien keer eerder werd een verzoek tot vervroegde vrijlating afgewezen.

Krenwinkel werd in 1971 vastgezet. Zij en een aantal andere volgelingen van Manson zijn zeer berucht om hun lugubere moorden.

Manson verzamelde in de jaren zestig een groep overwegend jonge vrouwen om zich heen die bekend zou komen te staan als de 'Manson Family'. In de zomer van 1969 zette hij hen ertoe aan het huis van actrice Tate en haar man, filmregisseur Roman Polanski, te overvallen.

Polanski was niet thuis, maar de zwangere Tate werd op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Krenwinkel bekende later in de rechtszaal dat ze het slachtoffer maar liefst 28 keer met een mes heeft gestoken.

Charles Manson (midden) in 1969. Charles Manson (midden) in 1969. Foto: AP

Lugubere verwijzing naar Beatles-nummer

Een avond na de moord op Tate overvielen de sekteleden een andere woning, waar ze twee mensen vermoordden. Hier schreef de destijds 21-jarige Krenwinkel met het bloed van haar slachtoffers de woorden 'Helter Skelter' op de muur. Dit was een verwijzing naar het gelijknamige nummer van The Beatles. Volgens de aanklagers wilde Manson met deze moorden een rassenoorlog ontketenen.

Manson, Krenwinkel en twee andere jonge vrouwen werden in 1971 ter dood veroordeeld vanwege de moorden. Een jaar later werden hun straffen omgezet in levenslange celstraffen. Manson overleed in 2017 in de gevangenis, op 83-jarige leeftijd.

Krenwinkel is volgens de krant de langst vastzittende vrouw in de staat Californië, maar het staat nog niet vast dat ze nu vrijkomt. Het voorlopige besluit moet eerst beoordeeld worden door een hogere commissie, waarna de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zich nog met de zaak kan bemoeien. Newsom heeft in het verleden verzoeken tot vervroegde vrijlating van andere leden van de 'Manson Family' afgewezen.