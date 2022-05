China en Rusland hebben donderdag in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hun veto uitgesproken over strengere sancties tegen Noord-Korea. De Verenigde Staten hadden om de extra strafmaatregelen verzocht vanwege drie raketproeven die het communistische land onlangs hield. De overige leden van de Veiligheidsraad steunden de Amerikaanse resolutie.

Het voorstel bevatte een aantal sancties. Zo zou onder meer de hoeveelheid olie die Noord-Korea mag importeren worden beperkt. Ook stonden er sancties tegen het aan het Noord-Koreaanse regime gelieerde hackerscollectief Lazarus in.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield noemde het een "teleurstellende dag" voor de Veiligheidsraad. Tegelijkertijd werd het Chinees-Russische veto verwacht. China is een naaste bondgenoot van Noord-Korea en de relatie tussen Rusland en het Westen is verslechterd door de oorlog in Oekraïne.

Zowel China als Rusland zei dat het liever een niet-bindende verklaring ziet waarin de Veiligheidsraad de raketproeven veroordeelt dan dat er nieuwe sancties worden ingesteld.