Het duurde meer dan drie eeuwen, maar de 'laatste heks van Salem' is dan eindelijk vrijgesproken. Donderdag zorgde de Amerikaanse staat Massachusetts ervoor dat de in 1693 wegens hekserij ter dood veroordeelde Elizabeth Johnson na 329 jaar gerechtigheid kreeg.

Johnson was een van de vele slachtoffers van de zogeheten heksenprocessen van Salem, de zeer beruchte heksenvervolgingen in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

In de jaren na de heksenvervolgingen zijn veel veroordeelden postuum vrijgesproken. Johnson was de laatste bij wie dat nog niet gebeurd was. Overigens werd zij ondanks haar terdoodveroordeling niet geëxecuteerd.

De zaak van Johnson kwam vorig jaar weer aan het rollen toen een groep middelbare scholieren voor het vak maatschappijleer onderzoek deden naar het lot van de vrouw. Senator Diana DiZoglio pakte de zaak op en beloofde dat Johnson eerherstel zou krijgen.

"We zullen nooit in staat zijn om te veranderen wat er met slachtoffers als Elizabeth is gebeurd, maar we kunnen op zijn minst de zaak rechtzetten", zei DiZoglio.

Via de beruchte heksenprocessen in het Amerikaanse Salem werden 150 mensen opgesloten op beschuldiging van hekserij.

In totaal twintig onschuldige vrouwen en mannen in Salem werden gedood, omdat ze schuldig waren bevonden aan hekserij. Dertien vrouwen en zes mannen werden opgehangen. Eén man werd verdrukt. Zeven personen stierven in de gevangenis.