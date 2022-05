De lokale politie in Texas is het mikpunt van stevige kritiek, omdat agenten veel te laat zouden zijn gearriveerd op de plek waar Salvador Ramos dinsdag een bloedbad aanrichtte, meldt persbureau AP donderdag. Het duurde zeker veertig minuten voordat de agenten ter plaatse waren.

Getuigen maken tegenover AP melding van een aarzelende politie-eenheid die er erg lang over deed om het gebouw in de Texaanse plaats Uvalde te betreden. Binnen schoot Ramos negentien kinderen en twee leraren dood.

Een vader van een van de doodgeschoten kinderen zei dat hij zich naar de school haastte toen hij hoorde van de schietpartij. Eenmaal aangekomen zag de man dat de agenten buiten stonden te wachten.

"Ze waren niet voorbereid", verklaart hij. Hij stelde andere omstanders voor om zelf maar het gebouw te bestormen, omdat "de politie niet deed wat die moest doen". "Er had meer gedaan kunnen worden."

Een andere getuige maakt melding van omstanders die naar de agenten schreeuwden dat ze naar binnen moesten gaan. Volgens de getuige hadden de agenten veel eerder de school kunnen betreden. "Ze waren met meer. Hij (de schutter, red.) was slechts in zijn eentje", zegt hij.

Politie pas na veertig minuten ter plaatse

Het hoofd van het Texaanse ministerie van Openbare Veiligheid Steve McCraw zei na de schietpartij dat er veertig tot zestig minuten waren verstreken voordat een speciale eenheid van de politie het klaslokaal binnenviel.

Het is overigens nog niet geheel duidelijk of er dan gerekend wordt vanaf het moment dat Ramos bij de school was of het moment waarop hij zijn oma doodschoot. Dat gebeurde kort voor de schietpartij. Een woordvoerder van het ministerie zei donderdag dat er nog aan de tijdlijn wordt gewerkt.

Ook wordt nog onderzocht of er buiten de school al een confrontatie tussen Ramos en de agenten was voordat hij het bloedbad aanrichtte. Dat suggereerde luitenant Christopher Olivarez tegenover CNN. Hij zei er wel bij dat die informatie nog onderzocht wordt.

Autoriteiten houden vol snel en adequaat te hebben gehandeld

Vooralsnog houden de autoriteiten zelf vol dat er snel en adequaat is gehandeld. "Uiteindelijk is het belangrijkste dat de politie er was", zo zei McCraw. "Ze handelden onmiddellijk."

Het hoofd van de speciale politie-eenheid zei ook dat er niet geaarzeld werd door de agenten. Volgens hem schaarde de eenheid zich in hoog tempo achter een voorste agent met een schild.

Een anonieme woordvoerder van de politie gaf echter aan dat het de agenten niet lukte om de deur van het klaslokaal open te krijgen. Er zou zelfs een schoolmedewerkers gevraagd zijn om het lokaal met een sleutel te openen. Er wordt nog onderzocht of de deur inderdaad gebarricadeerd was.