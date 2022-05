In de Senegalese stad Tivaouane zijn elf baby's om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis. Dit jaar vonden er in het West-Afrikaanse land al meerdere tragedies in ziekenhuizen plaats.

Het nieuws van de dood van de pasgeborenen werd woensdag kort voor middernacht "met groot verdriet en verslagenheid" bekendgemaakt door president Macky Sall. Hij bood de getroffen moeders en verdere familieleden zijn medeleven aan.

Het drama was voor gezondheidsminister Abdoulaye Diouf Sarr aanleiding om een conferentie van de wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève onmiddellijk te verlaten en naar Senegal terug te keren.

Bij de brand, die volgens de eerste berichten zou zijn ontstaan door kortsluiting op de afdeling neonatologie, konden volgens burgemeester Demba Diop van Tivaouane drie baby's uit de vuurzee worden gered. Het ziekenhuis Mame Abdou Aziz Sy Dabakh was kort geleden geopend.

Dit jaar meerdere tragedies

In de noordelijke plaats Linguere kwamen in april ook al vier baby's om het leven door een brand, mogelijk als gevolg van kortsluiting in de airconditioning. In dezelfde maand overleed een vrouw die tevergeefs wachtte op een keizersnede. Drie betrokken medici werden twee weken geleden veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen wegens nalatigheid.

De directeur van Amnesty International in Senegal, Seydi Gassama, heeft naar aanleiding van de incidenten opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. Dat "om de schuldigen te straffen, ongeacht hun positie".