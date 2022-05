Bij de schietpartij op de Elementary Robb School in de Amerikaanse staat Texas dinsdag kwamen zeker negentien kinderen en twee volwassenen om het leven. Ook de achttienjarige schutter, Salvador Ramos, overleed. Dit is wat we nu over hem en de schietpartij weten.

De achttienjarige Salvador Ramos kocht een aantal dagen na zijn verjaardag de wapens die hij bij de schietpartij gebruikte. Texas heeft geen streng wapenbeleid, en heeft vorig jaar nog versoepelingen doorgevoerd. Daardoor is het voor iedereen die ouder is dan achttien mogelijk om wapens te kopen, zoals het semiautomatische AR-15 geweer dat Ramos gebruikte. Hij plaatste foto's van de wapens op zijn Instagram.

Volgens de autoriteiten meldde hij zijn plannen via privéberichten op Facebook. Ongeveer een half uur voor de schietpartij postte hij dat hij zijn oma zou vermoorden en even later dat hij dat had gedaan. Een kwartier voordat hij op de basisschool aankwam, liet hij weten dat hij op de school zou gaan rondschieten.

Op de school bedreigde hij het personeel en barricadeerde hij zichzelf in een klaslokaal. Daar begon hij rond te schieten. Zeker negentien leerlingen overleden, de meesten waren zeven tot tien jaar oud. Daarnaast kwamen twee leraren om het leven en zeventien anderen raakten gewond. Ramos zou ongeveer veertig minuten in het lokaal zijn geweest tot hij door de politie werd neergeschoten, meldt The Guardian. Eerder werd gezegd dat Ramos een kogelwerend vest droeg. Volgens BBC News is dit niet het geval, er was verwarring ontstaan omdat hij een wapenvest droeg. Ramos overleed ter plekke.

Ramos woonde bij zijn twee grootouders in een huis aan de Diaz-straat, vlak bij de Robb Elementary School. Hij is geboren in Uvalde en groeide daar ook op. Zijn moeder, die vermoedelijk een drugsverslaafde is, verhuisde een tijd geleden naar Texas. Zijn vader was nooit in zijn leven aanwezig, daarom zorgden zijn grootouders voor hem. Voordat hij zijn 66-jarige grootmoeder in het gezicht schoot, zou Ramos ruzie met haar hebben gehad. Volgens buren ging het mogelijk over zijn plannen om op de school te gaan schieten, dat meldt de Spaanse krant El País. Zijn grootmoeder werd naar het ziekenhuis afgevoerd, waar ze in kritieke toestand verkeert.

Ramos liet een jaar geleden al weten dat hij een liefde voor wapens had. Zo postte hij een verlanglijstje en meerdere foto's van wapens die hij wilde kopen als hij achttien was. Ook had hij vier dagen voor de schietpartij een foto van de wapens en de munitie naar een klasgenoot gestuurd. Maar hij vertelde hem dat hij 'zich geen zorgen hoefde te maken', zo meldt CNN.

Ramos was volgens kennissen en collega's een stil type met weinig vrienden. Hij had moeite met het onderhouden van sociale relaties. Ramos zou in zijn leven flink zijn gepest, vooral omdat hij sliste en stotterde. Ook kleedde hij zich anders dan leeftijdsgenoten. Hij was een verlegen jongen die zich op de achtergrond hield, meldt El País. Hij studeerde aan de Uvalde High School en had meerdere baantjes bij onder meer een fastfoodrestaurant.

De moeder van Ramos, Adriana Reyes, zei over de schietpartij. "Hij was absoluut geen gewelddadig iemand. Als kind liet hij over zich heenlopen. Daarom werd hij gepest". Ze zegt niet te begrijpen waarom haar zoon dit heeft aangericht, en leeft mee met alle nabestaanden. Dat schrijft De Limburger donderdag.

Woensdagavond verzamelden ouders van de slachtoffers, personeel en buurtbewoners zich bij de school om stil te staan bij het incident. De identiteit van de meeste slachtoffers is inmiddels bekendgemaakt. President Joe Biden zegt geschokt te zijn door deze tragische gebeurtenis en mee te leven met de nabestaanden. Ook roept hij burgers op om zich te verzetten tegen de wapenwet die in Amerika geldt.

De school en de buurt zijn afgezet voor uitgebreid politieonderzoek. Ook is er veel nationale en internationale media aanwezig. Waarom Ramos de schietpartij begon is nog niet bekend. Het lijkt erop dat hij alleen heeft gehandeld.