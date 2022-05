In de Duitse grensstad Viersen, vlak bij Venlo, moeten per direct honderden aluminium lantaarnpalen worden omgezaagd. Ze staan op omvallen doordat honden massaal tegen de palen plassen en hun urine zorgt voor roestvorming.

De honden in Viersen hebben met name een voorkeur voor lantaarnpalen op straathoeken, die daardoor het ernstigst zijn aangetast. Door het jarenlange inwerken van de urine is er roestvorming ontstaan, waardoor de palen wegrotten. Enkele weken geleden waaide al een lantaarn om tijdens een storm.

Om dat een volgende keer te voorkomen, heeft de gemeente besloten de aluminium palen te vervangen door stalen masten. Die zouden namelijk beter bestand zijn tegen urine.

Dat gaat echter nog wel geruime tijd duren, doordat het moeilijk is aan staal te komen. Uit voorzorg is al begonnen met het kortwieken van de lantaarnpalen op een hoogte van 1,30 meter. De stompjes worden afgeplakt met ducttape. Veel plaatsen in Viersen zullen een tijdlang onverlicht blijven, maar vanwege de verkeersveiligheid wil de gemeente niet wachten met het verwijderen van de masten.