De schietpartij op Robb Elementary School in het Texaanse Uvalde vond plaats in één klaslokaal. Een aantal kinderen heeft de schietpartij overleefd, maar het is nog niet duidelijk hoeveel dat zijn. Dat zegt een woordvoerder van het Texaanse ministerie van Openbare Veiligheid tegen verschillende Amerikaanse nieuwsmedia.

Bij de schietpartij kwamen dinsdag 21 mensen, onder wie 19 kinderen, om het leven. Het gaat om de dodelijkste schietpartij op een school in de Verenigde Staten sinds de schietpartij op Sandy Hook in december 2012, waarbij in totaal 26 volwassenen en kinderen om het leven kwamen.

Over het motief van de schutter, de negentienjarige Salvador Ramos, is nog niks bekend. Beveiligingsmedewerkers hebben nog wel geprobeerd om hem tegen te houden toen hij de school in wilde. Dat lukte niet, waardoor Ramos zichzelf in een klaslokaal kon opsluiten en om zich heen begon te schieten. Hij werd doodgeschoten toen de politie het lokaal wist te betreden. Het lijkt erop dat Ramos alleen handelde.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niet veel bekend. De kinderen zijn tussen de zeven en tien jaar oud, schrijven Amerikaanse media. Ze hebben geprobeerd te ontsnappen door ramen in te slaan. Een leerling is om het leven gekomen toen hij met een hulpdienst belde over de schietpartij.