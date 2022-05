Het langverwachte eindrapport over 'partygate', het schandaal rond illegale feestjes op het kantoor van de Britse premier tijdens lockdowns, is woensdagmiddag gepubliceerd. Het rapport van topambtenaar Sue Gray bevat weinig nieuws, maar de details schetsen wel een duidelijk beeld van een excessieve cultuur op 10 Downing Street.

De feestjes hadden niet mogen plaatsvinden, schrijft Gray. Dat staat voorop. Verder staan in het eindrapport veel beschrijvingen van hoe het eraan toeging op deze bijeenkomsten. Ze laten een buitensporige en hiërarchische cultuur op 10 Downing Street zien. Denk aan rode wijn op de muren, een schommel die kapot ging, werknemers die diep in de nacht naar huis gingen en ziek werden door overmatig alcoholgebruik.

Het rapport houdt hoge functionarissen verantwoordelijk voor deze cultuur. Zo werd hun aanwezigheid op de illegale feestjes op 10 Downing Street door werknemers met een lagere functie gezien als een rechtvaardiging voor hun eigen aanwezigheid. Werknemers die zorgen over het gedrag op de werkvloer hadden, hadden vaak het gevoel dit niet te kunnen aankaarten. Ook zijn er volgens Gray meerdere voorbeelden van respectloos gedrag richting schoonmaak- en beveiligingspersoneel.

Topambtenaar Gray onderzocht zestien gebeurtenissen en publiceerde in januari al haar kritische bevindingen, waarin ze wees op "falend leiderschap en een falend beoordelingsvermogen". Maar het volledige rapport werd achtergehouden vanwege het toen nog lopende politieonderzoek. Inmiddels zijn er 126 boetes uitgedeeld aan overheidsmedewerkers, onder wie premier Boris Johnson en minister van Financiën Rishi Sunak. Zij waren bij een verjaardagsbijeenkomst voor Johnson in 2020. Op dat moment was het niet toegestaan in grote groepen bijeen te komen.

Het alcoholgebruik tijdens de feestjes op 10 Downing Street was zo excessief dat Gray in haar rapport voorstelt een algemene richtlijn op te stellen. Die moet gaan over alcoholgebruik op de werkvloer en gaat gelden voor elke overheidsafdeling.

Forse kritiek op cultuur Downing Street

Het eindrapport heeft al tot forse kritiek op Johnson en hoge functionarissen geleid. Zo schreef de vicevoorzitter van Labour Angela Rayner dat de premier Downing Street heeft omgetoverd tot een privéclub met kotsvlekken op de muren.

Johnson heeft naar eigen zeggen zijn lesje geleerd

In een reactie op het rapport heeft Johnson het parlement laten weten "volledige verantwoordelijkheid" te nemen voor "alles wat zich onder zijn toezicht afspeelde". De Britse premier voelt zich naar eigen zeggen vernederd. Ook zei Johnson dat hij zijn lesje wel heeft geleerd.

Parlementslid Chris Bryant van Labour noemt Johnsons verklaring onzin. Tobias Ellwood, parlementslid voor de Conservatieven, heeft het rapport "vernietigend" genoemd. Hij vroeg zich hardop af hoelang zijn collega's nog bereid zijn Johnson te steunen. Ook vroeg hij Johnson of hij een andere premier kan noemen die zulk gedrag getolereerd zou hebben.