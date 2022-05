De Palestijnse Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh is vermoedelijk om het leven gekomen door gerichte kogels van het Israëlische leger, schrijft CNN na eigen onderzoek. Het is een gewaagde conclusie, mede omdat het Israëlische leger geen onderzoek wil doen naar de dood van de journalist.

De Amerikaanse omroep analyseerde videobeelden en sprak met ooggetuigen voor een reconstructie.

Abu Akleh werd neergeschoten toen ze verslag deed van een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever. Het Israëlische leger wil geen onderzoek doen, omdat Israëlische militairen dan als verdachten kunnen worden aangemerkt. Dat kan volgens het leger tot onrust in het land leiden.

De Israëlische politie deed al wél onderzoek naar haar dood, maar concludeerde dat niet te achterhalen was wie de fatale kogels afvuurde. De kogel is afkomstig van een Palestijnse schutter of een verdwaalde kogel van een Israëlische scherpschutter, beweert het korps. De dood van Abu Akleh veroorzaakte veel ophef en internationaal klinkt de roep om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek.

Volgens CNN is Abu Akleh vanaf een afstand van zo'n 200 meter doodgeschoten. Een Israëlisch militair voertuig bevond zich op dat moment op die afstand. Palestijnse militanten waren volgens de zender te ver weg om haar te kunnen beschieten.

De journalist droeg een blauw kogelvrij vest waarop stond dat ze van de media was. Ooggetuigen zeggen in gesprek met de omroep dat er bewust op de groep journalisten werd geschoten.

De doodgeschoten journalist Shireen Abu Akleh. De doodgeschoten journalist Shireen Abu Akleh. Foto: AP

Onrust tijdens uitvaart van Abu Akleh

Er is momenteel sprake van een golf van geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden. Israël heeft de afgelopen weken bijna dagelijks aanvallen op de bezette Westelijke Jordaanoever uitgevoerd.

Tijdens de uitvaart van Abu Akleh, die plaatsvond op 13 mei, was het ook onrustig. Er brak geweld uit en de Israëlische politie voerde charges uit tegen Palestijnen die de kist van de journalist droegen. De kist viel daardoor bijna op de grond.