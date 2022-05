De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Amerikanen dinsdagavond gevraagd om het op te nemen tegen de wapenlobby en druk uit te oefenen op de leden van het Congres om verantwoorde wapenwetten aan te nemen.

Biden sprak dinsdagavond na de schietpartij op een school in Texas waarbij zeker negentien kinderen en één volwassene het leven lieten nadat een achttienjarige inwoner van Uvalde het vuur opende op een basisschool in het zuiden van Texas.

"Ik had gehoopt dat ik dit niet nog een keer hoefde te doen toen ik president werd", zei een zichtbaar geschokte Biden, die de dood van "mooie, onschuldige" tweede-, derde- en vierdeklassers in "nog een bloedbad" veroordeelde.

'Wanneer staan we in godsnaam op tegen de wapenlobby?'

Hun ouders "zullen hun kind nooit meer zien, nooit meer met hen in bed springen en knuffelen", zei hij. "Als een natie moeten we ons afvragen: 'Wanneer gaan we in godsnaam opstaan tegen de wapenlobby?"

"We moeten handelen", zei Biden. Hij stelde voor om het verbod op aanvalswapens en andere "wapenwetten met gezond verstand" opnieuw in te voeren.

510 President Joe Biden spreekt de natie toe na schietpartij Uvalde

Na de massale schietpartij in een kruidenierswinkel in Buffalo, New York, tien dagen geleden, verhoogden voorstanders van strengere wapenwetten de druk op de regering Biden. Zij willen dat hij zijn belofte nakomt en wapengeweld aanpakt.

Toen hij zich kandidaat stelde voor het Witte Huis, beloofde Biden maatregelen te treffen om de veiligheid van wapens te verhogen en het aantal tienduizenden doden per jaar te verminderen.

De Democraten slaagden er niet in om genoeg stemmen te krijgen in het Congres voor achtergrondcontroles bij wapenaankopen of andere voorgestelde wetsvoorstellen.

VS is zwaarst bewapende samenleving ter wereld

De VS is de zwaarst bewapende samenleving ter wereld, volgens de in Genève gevestigde onderzoeksgroep Small Arms Survey. Kleine staten met veel wapenbezit hebben een onevenredig grote invloed in de Amerikaanse Senaat.

Biden werd ingelicht over de schietpartij toen hij terugkeerde van een reis naar Azië, zei de perssecretaris van het Witte Huis. Hij belde gouverneur Greg Abbott van Texas om alle hulp aan te bieden die nodig is.