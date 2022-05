Noord-Korea heeft woensdag drie ballistische raketten afgevuurd, zegt het leger van het Zuid-Korea. Dat gebeurde enkele uren nadat de Amerikaanse president Joe Biden was vertrokken uit de regio.

Biden en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol maakten dit weekend plannen voor grotere gezamenlijke militaire oefeningen. Ook spraken ze af om zonodig meer Amerikaanse strategische wapens van de VS in te zetten in reactie op het toenemende aantal militaire oefeningen van Noord-Korea.

De legerleiding van Zuid-Korea zei dat de drie luchtdoelraketten in minder dan een uur tijd werden afgevuurd vanuit het Sunan-gebied van Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. De Japanse kustwacht meldde zeker twee lanceringen, en volgens de Japanse omroep NHK kwamen de raketten terecht buiten Japans exclusieve economische zone.

Het was het eerste bezoek dat Biden aan Azië bracht als president. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse autoriteiten hadden gewaarschuwd dat Noord-Korea, een nucleair bewapende staat, klaar leek te zijn om wapens te testen.