Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn dinsdag zeker veertien leerlingen en een docent om het leven gekomen. Dat meldt de gouverneur van de Amerikaanse staat, Greg Abbott.

De schutter opende het vuur op Robb Elementary School in Uvalde, een plaats in het zuiden van Texas. De 18-jarige Salvador Ramos, een inwoner van Uvalde, kwam de school binnen met een pistool, en mogelijk een geweer, en opende het vuur, zei Abbott.

"Hij schoot en doodde op afschuwelijke, niet te bevatten wijze, veertien leerlingen en een leraar. Meneer Ramos, de schutter, is zelf overleden en men denkt dat de agenten hem gedood hebben", zei de gouverneur op een persconferentie.

Zware politiemacht

De school, met iets minder dan zeshonderd leerlingen, werd dinsdagmiddag omringd door een zware politiemacht. Het verkeer werd omgeleid en FBI-agenten liepen het gebouw in en uit.

Het Uvalde Memorial Hospital zei eerder dat dertien kinderen per ambulance of bus naar het ziekenhuis waren gebracht. Een ander ziekenhuis meldde dat een 66-jarige vrouw en een tienjarig meisje in kritieke toestand verkeerden.

Het exacte aantal doden en gewonden is nog niet bekend, meldt AP. Over het motief van de schutter en de omstandigheden van de schietpartij is nog niets bekend.

De schietpartij in Texas is de laatste in een reeks schietpartijen in Amerikaanse scholen die het debat aanwakkeren tussen voor- en tegenstanders van strengere wapencontroles en het recht van Amerikanen om wapens te dragen.

Biden bidt voor de getroffen families

De Amerikaanse president Joe Biden is ingelicht over de schietpartij, zei Karine Jean-Pierre, persvoorlichter van het Witte Huis. "Zijn gebeden zijn bij de families die getroffen zijn door deze vreselijke gebeurtenis, en hij zal vanavond spreken als hij terugkomt in het Witte Huis," zei Jean-Pierre.

Biden vernam het nieuws aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One. Hij is op de terugreis van een bezoek aan Azië.