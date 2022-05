Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn inmiddels negentien leerlingen en zeker twee volwassenen om het leven gekomen, melden autoriteiten. Ook de schutter kwam om het leven. Tientallen personen raakten gewond.

De 18-jarige Salvador Ramos reed dinsdag eerst zijn auto in de prak en liep daarna naar de Robb Elementary School in Uvalde. Daar opende hij het vuur met het pistool en geweer, wapens die hij had gekocht op zijn achttiende verjaardag, zei een senator die door de politie was geïnformeerd.

Ramos, inwoner van Uvalde, droeg een kogelvrij vest maar kwam toch om het leven, kennelijk door schoten van de politie. Over zijn beweegredenen en de omstandigheden rond de schietpartij is nog niets bekend. Wel lijkt de man alleen te hebben gehandeld.

De school, met iets minder dan zeshonderd leerlingen, werd dinsdagmiddag omringd door een zware politiemacht. Het verkeer werd omgeleid en FBI-agenten liepen het gebouw in en uit. Foto: AP

Het Uvalde Memorial Hospital zei aanvankelijk dat dertien kinderen per ambulance of bus naar het ziekenhuis waren gebracht. In een ander ziekenhuis verkeerden een 66-jarige vrouw en een tienjarig meisje in kritieke toestand.

"Er wordt gemeld dat de verdachte zijn grootmoeder neerschoot vlak voordat hij de school binnenging," zei gouverneur Greg Abbott aan verslaggevers. "Ik heb geen verdere informatie over het verband tussen deze twee schietpartijen."

Biden bidt voor de getroffen families

De Amerikaanse president Joe Biden is ingelicht over de schietpartij, zei Karine Jean-Pierre, persvoorlichter van het Witte Huis. "Zijn gebeden zijn bij de families die getroffen zijn door deze vreselijke gebeurtenis, en hij zal vanavond spreken als hij terugkomt in het Witte Huis," zei Jean-Pierre.

Biden vernam het nieuws aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One. Hij is op de terugreis van een bezoek aan Azië. Hij heeft opdracht gegeven om de Amerikaanse vlag halfstok te hangen bij het Witte Huis en andere overheidsgebouwen "als teken van respect voor de slachtoffers" van de schietpartij.

De schietpartij in Texas is de laatste in een reeks schietpartijen in Amerikaanse scholen die het debat aanwakkeren tussen voor- en tegenstanders van strengere wapencontroles en het recht van Amerikanen om wapens te dragen.