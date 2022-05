De Franse justitie heeft geen bewijs gevonden dat de Nederlandse studenten die in maart onwel raakten in het Franse Risoul stiekem zijn gedrogeerd. Het onderzoek wordt daarom afgesloten, meldt een Franse officier van justitie dinsdag aan de Gelderlander.

In het Franse skidorp Risoul werden in maart in totaal 22 Nederlandse studenten uit verschillende steden ziek door een onbekende oorzaak. Een aantal van hen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Eén student raakte in een coma en werd gerepatrieerd naar een Nederlands ziekenhuis. Alle studenten zijn inmiddels hersteld.

De studenten hadden het vermoeden dat ze in de après-skibar La Grotte du Yeti waren gedrogeerd met GHB of een andere drug. Justitie in Frankrijk heeft die verklaringen niet kunnen bevestigen, meldt de officier van justitie aan de Gelderlander.

Bij drie Nederlandse slachtoffers werden in het bloed geen sporen van GHB gevonden, maar wel een hoog alcoholpercentage. Bovendien heeft sinds maart geen enkele student - zowel Frans als buitenlands - nog melding gemaakt van een onwelwording.

La Grotte du Yeti ontkende de verdenkingen en zei dat jongeren sinds corona makkelijk over hun grenzen heen gaan bij het uitgaan. Toch besloot de kroeg in april haar deuren eerder te sluiten, omdat honderden Nederlandse studenten besloten hun reis te annuleren vanwege de incidenten.