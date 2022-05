De Russische oppositieleider Alexei Navalny moet nog jarenlang in de gevangenis blijven. De Russische rechtbank verwierp dinsdag zijn hoger beroep en houdt vast aan de eerder opgelegde straf.

Navalny werd in maart veroordeeld tot negen jaar cel wegens fraude met donaties en minachting van het hof. Dat kwam boven op de 2,5 jaar cel die hij momenteel uitzit.

Die eerdere straf kreeg Navalny omdat hij zich niet had gemeld voor een reclasseringsgesprek. Dat kwam omdat hij toen vergiftigd was. Navalny beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin ervan achter de vergiftiging te zitten.

De belangrijkste oppositieleider ging in beroep tegen de uitspraak in maart. Volgens hem was het een politiek proces en heeft hij niets verkeerd gedaan. Navalny was via een videoverbinding aanwezig in de rechtszaal in Moskou.

Omdat zijn beroep is afgewezen, moet Navalny nu naar een strengere strafkolonie, waar hij minder contact met de buitenwereld mag hebben. Daar kan hij zich bijvoorbeeld minder uitspreken over de situatie in Oekraïne. Navalny keerde zich al op de eerste dag tegen de oorlog en riep meerdere malen op tot protest.