Amerikaanse gezondheidsautoriteiten staan op het punt om enkele doses Jynneos-vaccin vrij te geven voor de behandeling van apenpokken, zei de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC) maandag.

De nationale voorraad van de Verenigde Staten bevat volgens CDC-functionarissen meer dan duizend doses van het vaccin, dat in 2019 in de Verenigde Staten is goedgekeurd. Deze deskundigen verwachten dat de voorraad vaccins de komende weken snel zal toenemen.

Jynneos wordt gemaakt door het Deense Bavarian Nordic. Het vaccin is in de VS goedgekeurd voor de behandeling van pokken en apenpokken bij volwassenen van achttien jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid.

CDC wil vaccins verstrekken aan beperkte groep

De CDC hoopt zoveel mogelijk vaccins te distribueren over personen die daar baat bij hebben, zei Jennifer McQuiston van de gezondheidsdienst. "Dat zijn dus mensen die contact hebben gehad met patiënten die apenpokken hebben, gezondheidswerkers, zeer nauwe persoonlijke contacten en vooral mensen die een hoog risico op ernstige ziekte lopen."

In de Verenigde Staten is een geval van apenpokken bevestigd, terwijl er vier mogelijke gevallen zijn. Monkeypox is een virus dat klachten kan veroorzaken zoals koorts, pijn en een kenmerkende hobbelige huiduitslag.

WHO vindt massale vaccinaties niet nodig

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei maandag dat er meer gevallen van apenpokken zullen worden vastgesteld nu de controle wordt opgevoerd in landen waar de ziekte gewoonlijk niet wordt aangetroffen.

De WHO gelooft echter niet dat de uitbraak van apenpokken buiten Afrika massale vaccinaties vereist. Maatregelen zoals goede hygiëne en veilig seksueel gedrag zullen helpen om de verspreiding van de ziekte te beheersen, zei een hoge ambtenaar maandag.